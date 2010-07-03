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13:19

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Синоптики рассказали о погоде в столице на этой неделе

Москвичам посоветовали не убирать дождевики

общество погода

13:19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ветреная и пасмурная погода ожидается в столичном регионе на этой неделе. Столбики термометров поднимутся чуть выше 20 градусов, рассказали Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".

В понедельник и вторник воздух прогреется до +26 градусов, что близко к средним многолетним показателям. Установится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

Однако со среды в регион придет похолодание. В конце недели ожидаются 17-19 градусов днем, а ночью похолодает до +10 градусов. Ожидается понижение атмосферного давления, ветер и ливневые дожди.

Более половины месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки

Июнь в 2019 году вошел в дюжину самых теплых в Москве за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя за месяц температура воздуха оказалась на три градуса выше многолетних значений.

В конце первой декады месяца среднесуточное значение температуры на семь-девять градусов превышало обычные показатели. Воздух раскалялся до 30-градусных значений, а в отдельные дни и преодолевал их.

Еще один всплеск жаркой погоды, когда дневная температура колебалась около тридцатиградусных отметок, отмечался в пятой пятидневке месяца.

В июне в Москве выпало почти 90% месячной нормы осадков. Сильные дожди начались 26 июня и продолжались, практически не прекращаясь, в течение четырех суток.

За эти дни на ВДНХ было зафиксировано 52 миллиметра осадков. За месяц суммарное количество осадков составило 66,5 миллиметра.

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