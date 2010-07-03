Названы российские регионы с превышением нормы осадков

В Институте глобального климата и экологии рассказали, где в России в 2018 году наблюдалось наибольшее отклонение от нормы по количеству осадков. Результаты анализа ученых передает RT.
Первой в рейтинге идет Магаданская область. Отклонение от нормы в этом дальневосточном регионе превысило 38%.
На втором месте – Красноярский край, особенно его северная часть (на 32% больше нормы). Далее следует Забайкальский край (на 25% выше нормы).
Меньше, чем по норме, осадков выпало в прошлом году в Еврейской автономной области (82%), Челябинской (92%) и Свердловской (93%) областях. Также специалисты отмечают, что недостаточное количество осадков зафиксировано в Приволжском федеральном округе – 88% от нормы.
Ранее климатологи из Института физики атмосферы РАН заявили, что за последние полвека в России увеличились интенсивность и частота ливней. Интенсивность усиливается примерно на 1-2% каждое десятилетие.
На увеличение числа проливных дождей и вызываемых ими стихийных бедствий могут влиять глобальные процессы. Специалисты говорят, что на это влияют глобальное изменение климата и повышение среднегодовой температуры в России.
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