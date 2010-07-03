Более 60% от месячной нормы осадков выпало в Москве за три дня

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Свыше 50 миллиметров осадков выпало в Москве с 27 по 29 июня, сообщает портал "Метеоновости".

Всего за июнь выпало 62,6 миллиметра. Месячная норма составляет 75 миллиметров.

Из-за осадков произошло подтопление участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Причина – неисправность ливневки: она засорилась и не выдержала такого напора воды. На следующий день дорогу к аэропорту Шереметьево открыли.

К воскресенью осадки в Москве прекратились, стало теплее. Облачность сохраняется, местами возможен небольшой дождь.

Среднесуточная температура в первой половине июня превышала климатическую норму на 5–7 градусов. К концу месяца она оказалась ниже многолетних значений на 3–4 градуса.

29 июня в городе стало самым холодным днем за более чем 70 лет наблюдений. На метеостанции ВДНХ столбики термометров показывали 11 градусов, тогда как норма – 22–23 градуса.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет. В то же время синоптики утверждают, что холодный конец июня предвещает теплое продолжение лета. Метеостатистика показывает, что после таких арктических вторжений июль в большинстве случаев оказывается теплее обычного.

Тем не менее начало июля, согласно прогнозам, будет прохладнее обычного. В понедельник несмотря на облачность осадков не прогнозируют. Во вторник и среду обещают дожди, а воздух прогреется до 23–28 и 20–25 градусов соответственно.