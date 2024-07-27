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27 июля, 14:07

Город

Сергунина: за полгода ярмарки выходного дня в Москве посетили 2,6 миллиона человек

Фото: Москва 24/Максим Денисов

За полгода московские ярмарки выходного дня посетили 2,6 миллиона человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, в городе открыто 56 таких площадок, где можно найти все необходимое для здорового и разнообразного питания. Посетители приобрели там почти 1,5 тысячи тонн разнообразных товаров.

"Основной спрос – больше 85% – приходится на овощи и фрукты", – сказала Сергунина, уточнив, что лидерами продаж в летний сезон стали клубника, черешня, помидоры и огурцы.

84% потребляемых в столице продовольственных товаров – отечественные. За последнее десятилетие этот показатель вырос на 15%.

Половина ярмарок выходного дня – круглогодичные. Все площадки работают по единому графику: с пятницы по воскресенье с 09:00 до 21:00. Сезонные продукты привозят как с юга страны, так и из ближайших областей, а среди поставщиков числятся представители около 40 регионов. Например, ассортимент ярмарок включает свыше 15 сортов яблок и 18 видов томатов.

Между тем ярмарка выходного дня на бульваре Дмитрия Донского стала всесезонной. За счет таких изменений в формате работы ярмарки жители района Северное Бутово получат возможность покупать фермерские продукты даже после наступления холодного времени года.

Летний сезон начался на межрегиональных ярмарках Москвы

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