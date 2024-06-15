Ярмарка выходного дня на бульваре Дмитрия Донского стала всесезонной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работа ярмарки выходного дня, которая находится на бульваре Дмитрия Донского, будет переведена в круглогодичный формат, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За счет таких изменений в формате работы ярмарки жители района Северное Бутово получат возможность покупать фермерские продукты даже после наступления холодного времени года.

Большинство торговых точек было оборудовано для продажи овощей и фруктов. Другие были отведены для торговли мясо-молочной и рыбной продукцией, а также хлебом.

Ранее продажа на ярмарках выходного дня велась только в теплое время года. Однако в феврале 2024 года их формат начали постепенно менять.

Нововведения заключаются в том, что торговые площадки оборудуют системами отопления, вентиляции и кондиционерами. Такие условия обеспечивают продуктам правильное хранение.

При этом в настоящее время в Москве работает 28 всесезонных ярмарок.

Ранее сообщалось, что более 500 ресторанов и кафе столицы представили специальные блюда, приуроченные к празднованию Дня ресторатора в рамках фестиваля "Лето в Москве". Попробовать их гости смогут до 16 июня.

Среди особых блюд посетителям будут предложены севиче с креветками и малиной, томленый с папоротником чир, уху из черноморской кефали и трюфельную пасту.

