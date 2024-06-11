Рестораны Москвы представили специальные блюда в честь Дня ресторатора

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Свыше 500 столичных ресторанов и кафе представили специальные блюда по случаю продолжения празднования Дня ресторатора в рамках фестиваля "Лето в Москве". Гости могут их попробовать до 16 июня. Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг Москвы.

"Мы хотели сделать праздник в первую очередь для москвичей, для посетителей ресторанов и кафе – ведь для них работаем и мы, и заведения общепита", – рассказал руководитель ведомства Алексей Немерюк.

По его словам, среди особых блюд посетители смогут найти севиче с креветками и малиной, томленый с папоротником чир, уху из черноморской кефали и трюфельную пасту.

В департаменте торговли и услуг подчеркнули, что столичная ресторанная отрасль с каждым годом активно развивается и растет. Каждый месяц в городе открываются десятки новых заведений. Так, в прошлом году в Москве было чуть больше 21,4 тысячи точек общепита, сейчас их насчитывается уже свыше 21,9 тысячи. Всего количество посадочных мест в заведениях общепита Москвы в данный момент составляет более 843 тысяч.

День ресторатора в Москве отметили 7 июня. В тот день на Манежной площади прошла битва поваров, работающих в самых известных ресторанах столицы. Также шеф-повара готовили перед публикой изысканные блюда.

Ранее сообщалось, что в рамках городского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" проведут 14 розыгрышей, которые будут проходить еженедельно. Также акция "Активное лето" в проекте "Активный гражданин" продлится до 8 сентября. Среди посетителей площадок фестиваля уже провели розыгрыш, в результате которого тысяча человек получили по 300 городских баллов.