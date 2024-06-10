Более 200 интенсивов пройдет в рамках "Культлета" в Москве в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 200 различных занятий в Москве запланировано в июне в рамках программы общегородского досуга для детей и взрослых "Культлето", сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент культуры столицы.

Мероприятия проведут в столичных библиотеках и культурных центрах в форме интенсивов. На каждом занятии смогут побывать группы по 15–20 человек. В программе предусмотрены различные направления, от ИЗО и фотографий до робототехники, народных традиций и спортивной подготовки.

С 17 по 20 июня с 19 до 20 часов в культурном центре "Зеленоград" проведут мастер-классы по 3D-моделированию. Для участия в бесплатном мероприятии нужна предварительная регистрация. Аналогичные условия и у марафона по рукоделию, который пройдет в лектории Дома Гоголя на Никитском бульваре с 18 по 20 июня с 12 до 14 часов.

В библиотеке № 262 в поселке Марьино в ТиНАО с 20 по 22 июня с 14 до 15 часов пройдет мастер-класс по изготовлению игрушек, с 26 по 28 июня с 11 до 12 детско-юношеский абонемент Центральной городской молодежной библиотеки имени Светлова в Большом Тишинском переулке приглашает занятия по живописи, а 18, 19 и 21 июня с 16:00 до 17:30 в Центральной библиотеке имени Некрасова на Бауманской улице проведут занятия по созданию электронной музыки и диджей-сетов. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Кроме того, с 24 по 26 июня с 17 до 18 в ДК "Стимул" в Сибирском проезде пройдет мастер-класс по академическому пению, с 18 по 20 июня с 10 до 11 часов в КЦ "Братеево" проведут "Спортмарафон", а с 13 до 14 часов в Центральной детской библиотеке № 226 на бульваре Яна Райниса – интенсив для любителей домашних животных.



Занятия по английскому языку ожидаются с 25 по 27 июня с 15 до 16 часов в "Творческом лицее" в Зеленограде, а интенсив по русскому языку для дошкольников – с 26 по 28 июня с 15 до 16 часов в библиотеке № 179.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" пройдет с 15 июня по 15 сентября. Его площадками станут 21 городская усадьба и 19 загородных.