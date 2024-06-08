Танцевальный марафон начинается на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" предлагает присоединиться к танцевальному марафону, который будет проходить почти 100 дней. На набережных Москвы-реки состоятся бесплатные уроки хореографов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Горожан приглашают попробовать себя в латиноамериканских танцах, познакомиться с современной хореографией, разучить новые движения и послушать зажигательные ритмы. Программа предполагает обучение одиночным и парным танцам, флешмобы и музыкальные вечера.

В парке "Музеон" на Крымской набережной пройдут уроки по сальсе, бачате и кизомбе. Занятия начнутся в 18:00 8 июня. В День России, 12 июня, посетители смогут познакомиться с современными и уличными танцами.

Научиться современным танцам можно и на набережной Москвы-реки в парке "Печатники". Там с 20:00 до 22:00 состоятся мастер-классы. С 14:00 до 16:00 15 июня на Краснопресненской набережной планируется флешмоб "Танцуем по-русски".

Ранее москвичей пригласили на фэнтези-фолк-фестиваль "Земля легенд", который пройдет в парке "Митино" с 8 по 9 июня. Программа продлится с 11:00 до 20:00, все мероприятия бесплатные. Для гостей будут работать фотозоны, тематические и игровые площадки, также организуют концерты фолк-групп, конкурсы, викторины и розыгрыши.