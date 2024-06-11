Во время фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдет 14 розыгрышей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В рамках городского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" организуют 14 розыгрышей, которые буду проходить каждую неделю. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Акция "Активное лето" в проекте "Активный гражданин" продлится до 8 сентября. Среди посетителей площадок фестиваля 10 июня провели розыгрыш с помощью генератора случайных чисел. Тысяча человек получили по 300 городских баллов.

Ранее в рамках фестиваля начался танцевальный марафон, который продлится почти 100 дней. На набережных Москвы-реки состоятся бесплатные уроки хореографов. Москвичи ознакомятся с латиноамериканскими танцами и современной хореографией.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стартовал в столице 1 июня. За первый же день его посетили 100 тысяч человек. Для гостей провели 1,2 тысячи мероприятий. Горожане могли заняться спортом на набережных и в парках, принять участие в танцевальном флешмобе и литературных чтениях.