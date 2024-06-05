В Москве 7 июня отпразднуют День ресторатора

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

День московского ресторатора отпразднуют в Москве 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.

Так, на Манежной площади в этот день пройдет битва поваров, которые работают в самых известных ресторанах Москвы. В рамках этой битвы шеф-повар Кирилл Мартыненко приготовит салат с отварным молодым картофелем, томленной телятиной и солеными груздями, Динар Саитов порадует москвичей гаспачо с камчатским крабом.

Между тем Сергей Югай продемонстрирует севиче из гребешка, а Дмитрий Нечитайлов – строганину из мяса, опаленного на полене. Кроме того, откроют для жителей столицы сладкий мир, приготовив воздушный и нежный десерт "Юдзу-Малина", шеф-повар Юлия Туцкая и су-шеф Екатерина Дукарт.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объяснил, что эта дата была выбрана не просто так: 7 июня 1893 года было обнародовано "Положение о трактирном промысле", которое упорядочило деятельность заведений общепита. В связи с этим в 2018 году Мосгордума утвердила новый городской праздник – День московского ресторатора.

Он также добавил, что ресторанная отрасль в столице с каждым годом развивается. Так, по его словам, около 10 новых заведений открываются ежемесячно. Немерюк напомнил, что в прошлом году в Москве функционировало более 21,4 тысячи предприятий общепита, а сейчас количество заведений выросло до 21,9 тысячи.

При этом, как он утверждает, ежегодно с апреля и до ноября в столице открыты летние веранды в кафе и ресторанах, что расширяет возможности как для посетителей, так и для бизнеса. Сейчас в Москве работает свыше 3 800 веранд, а их общая площадь превышает 300 тысяч квадратных метров.

Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что в пятерку лучших ресторанов премии Wheretoeat вошли сразу четыре заведения столицы. Так, в номинации "Лучший ресторан России" победили сразу два претендента – столичный Savva и петербургский Bourgeois Bohemians.

Вторую строчку рейтинга получил московский ресторан АVA, четвертое место досталось Olluco, а пятое – Loona. В топ-100 вошли сразу 36 московских заведений.

Шеф-поваром года признан Георгий Троян (La Pigeon, "Северяне"). Ресторатор года – основатель холдинга Pinskiy&Co Антон Пинский, а официантом года стал работник ресторана "Белуга" Даниил Ксенофонтов. Особый приз "За вклад в развитие ресторанной индустрии страны" достался московскому ресторатору Аркадию Новикову.

