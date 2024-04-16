16 апреля, 23:15Город
Четыре столичных ресторана вошли в топ-5 всероссийской премии Wheretoeat
Фото: Пресс-служба премии Where to eat
В пятерку лучших ресторанов премии Wheretoeat вошли сразу четыре заведения столицы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
"Москва – один из гастрономических центров России. Здесь представлен широкий выбор кухонь и концепций на любой вкус", – рассказала она.
Сергунина подчеркнула, что отрасль постоянно развивается, и за последние 10 лет число кафе и ресторанов в мегаполисе увеличилось вдвое, превысив 21,5 тысячи. По ее словам, качество блюд и высокий уровень сервиса в городских заведениях отмечают гости со всего мира.
Церемония вручения всероссийской ресторанной премии Wheretoeat впервые прошла в Москве при поддержке правительства столицы. По ее результатам в номинации "Лучший ресторан России" победили сразу два претендента – столичный Savva и петербургский Bourgeois Bohemians.
Вторую строчку рейтинга получил московский ресторан АVA, четвертое место досталось Olluco, а пятое – Loona. В топ-100 вошли сразу 36 московских заведений.
Шеф-поваром года признан Георгий Троян (La Pigeon, "Северяне"). Ресторатор года – основатель холдинга Pinskiy&Co Антон Пинский, а официантом года стал работник ресторана "Белуга" Даниил Ксенофонтов.
Особый приз "За вклад в развитие ресторанной индустрии страны" достался московскому ресторатору Аркадию Новикову.
В дополнительном конкурсе "Лучший завтрак" второе место занял шеф-повар Lark Cafe Юрий Голоперов, а третье досталось шеф-повару "Матрешки" Сергею Мамонтову.
Ранее сообщалось, что двадцать российских заведений вошли в список лучших винных ресторанов мира по версии американского издания Wine Spectator. В общей сложности перечень включает 3 505 ресторанов.
В категориях Award of Excellence было представлено 13 российских ресторанов, в номинации Best of Award of Excellence – семь. В перечне лучших оказались места из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Балакова в Саратовской области.
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