Четыре столичных ресторана вошли в топ-5 всероссийской премии Wheretoeat

Фото: Пресс-служба премии Where to eat

В пятерку лучших ресторанов премии Wheretoeat вошли сразу четыре заведения столицы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Москва – один из гастрономических центров России. Здесь представлен широкий выбор кухонь и концепций на любой вкус", – рассказала она.

Сергунина подчеркнула, что отрасль постоянно развивается, и за последние 10 лет число кафе и ресторанов в мегаполисе увеличилось вдвое, превысив 21,5 тысячи. По ее словам, качество блюд и высокий уровень сервиса в городских заведениях отмечают гости со всего мира.

Церемония вручения всероссийской ресторанной премии Wheretoeat впервые прошла в Москве при поддержке правительства столицы. По ее результатам в номинации "Лучший ресторан России" победили сразу два претендента – столичный Savva и петербургский Bourgeois Bohemians.

Вторую строчку рейтинга получил московский ресторан АVA, четвертое место досталось Olluco, а пятое – Loona. В топ-100 вошли сразу 36 московских заведений.

Шеф-поваром года признан Георгий Троян (La Pigeon, "Северяне"). Ресторатор года – основатель холдинга Pinskiy&Co Антон Пинский, а официантом года стал работник ресторана "Белуга" Даниил Ксенофонтов.

Особый приз "За вклад в развитие ресторанной индустрии страны" достался московскому ресторатору Аркадию Новикову.

В дополнительном конкурсе "Лучший завтрак" второе место занял шеф-повар Lark Cafe Юрий Голоперов, а третье досталось шеф-повару "Матрешки" Сергею Мамонтову.

Ранее сообщалось, что двадцать российских заведений вошли в список лучших винных ресторанов мира по версии американского издания Wine Spectator. В общей сложности перечень включает 3 505 ресторанов.

В категориях Award of Excellence было представлено 13 российских ресторанов, в номинации Best of Award of Excellence – семь. В перечне лучших оказались места из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Балакова в Саратовской области.