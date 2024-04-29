СК РФ подтвердил, что в Авдеевке нашли захоронения жителей со следами пыток

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Следователи нашли в Авдеевке захоронения мирных жителей со следами пыток. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ.

"В Авдеевке обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Специалисты намерены выяснить все детали преступлений, а также установить личности причастных.

Ранее о таких захоронениях сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, у погибших видны следы связанных рук за спиной, а их ноги могли быть перемотаны скотчем.

До этого сотрудники УФСБ России по ДНР обнаружили заминированные схроны с иностранным вооружением, которые оставили украинские войска при отступлении в Авдеевку.