СК РФ подтвердил, что в Авдеевке нашли захоронения жителей со следами пыток

29 апреля, 16:43Происшествия
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Следователи нашли в Авдеевке захоронения мирных жителей со следами пыток. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ.
"В Авдеевке обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток", – передает ТАСС сообщение ведомства.
Специалисты намерены выяснить все детали преступлений, а также установить личности причастных.
Ранее о таких захоронениях сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, у погибших видны следы связанных рук за спиной, а их ноги могли быть перемотаны скотчем.
До этого сотрудники УФСБ России по ДНР обнаружили заминированные схроны с иностранным вооружением, которые оставили украинские войска при отступлении в Авдеевку.