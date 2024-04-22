Рогов сообщил о бегстве украинских солдат из Очеретина в ДНР

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Украинские войска покинули свои позиции и сбежали из села Очеретина в ДНР. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

"От наших военных пришли хорошие новости. Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал", – указал он.

По его словам, российские войска вошли в село, которое является господствующей высотой и ключевым населенным пунктом на линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Авдеевки, и уже подняли российские флаги.

"Освобождение Очеретина позволит создать не просто угрозу для боевиков ВСУ, но и возможность нашей армии нанести удары на этом участке фронта", – заключил он.

Ранее Рогов подчеркивал, что ВСУ под натиском российских военных оставили позиции и отступили северо-западнее села Вербового в Запорожской области.