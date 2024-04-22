ФСБ нашла схроны с иностранным оружием в Авдеевке

Фото: телеграм-канал "Блокнот Донецк"

Сотрудники УФСБ России по ДНР обнаружили заминированные схроны с иностранным вооружением, которые оставили украинские войска при отступлении в Авдеевку. Об этом сообщается в телеграм-канале Штаба обороны ДНР.

В ведомстве уточнили, что в схронах выявили:



27 гранат РГН;

41 гранату Ф1;

50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства;

13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с;

47 выстрелов TG-50.

Силовики обнаружили свыше десяти тысяч боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, более 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.

Кроме того, в местах хранения вооружения нашли нацистскую символику и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения. Вещество отправили на исследование региональным специалистам.

Сотрудники контрразведки продолжают оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населенных пунктов Донецкой Народной Республики, заключили в ведомстве.

Ранее сотрудники УФСБ силовики выявили в ДНР заминированный схрон с иностранным оружием, заготовленный украинскими войсками при отступлении на авдеевском направлении. Силовики решили ликвидировать вооружения на месте накладными зарядами.