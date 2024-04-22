22 апреля, 12:24Происшествия
ФСБ нашла схроны с иностранным оружием в Авдеевке
Фото: телеграм-канал "Блокнот Донецк"
Сотрудники УФСБ России по ДНР обнаружили заминированные схроны с иностранным вооружением, которые оставили украинские войска при отступлении в Авдеевку. Об этом сообщается в телеграм-канале Штаба обороны ДНР.
В ведомстве уточнили, что в схронах выявили:
- 27 гранат РГН;
- 41 гранату Ф1;
- 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства;
- 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с;
- 47 выстрелов TG-50.
Силовики обнаружили свыше десяти тысяч боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, более 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.
Кроме того, в местах хранения вооружения нашли нацистскую символику и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения. Вещество отправили на исследование региональным специалистам.
Сотрудники контрразведки продолжают оперативные мероприятия по демилитаризации и денацификации освобождаемых населенных пунктов Донецкой Народной Республики, заключили в ведомстве.
Ранее сотрудники УФСБ силовики выявили в ДНР заминированный схрон с иностранным оружием, заготовленный украинскими войсками при отступлении на авдеевском направлении. Силовики решили ликвидировать вооружения на месте накладными зарядами.
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