Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Российские силовики нашли в ДНР заминированный схрон с иностранным вооружением, который был заготовлен ВСУ во время отступления их подразделений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз УФСБ России по республике.

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе ДНР обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении на авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в схроне нашли девять автоматов "Калашникова" АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомет (РПГ) RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740.

Кроме того, силовики представили видео, на кадрах которого сапер показал, в каком месте в частном доме было спрятано оружие и как были установлены мины. Из-за наличия признаков минирования схрона сотрудники УФСБ решили ликвидировать вооружения на месте накладными зарядами.

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил, что российская армия уверенно уничтожает на Украине поставленные ВСУ западными государствами оружие и бронетехнику. В действительности киевские власти понимают безысходность своего положения на фронте, отметил он.