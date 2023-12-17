Полковник СБУ заявил, что ВСУ не справляются с российскими планирующими бомбами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские силы не знают, как справляться с российскими планирующими бомбами. Такое заявление сделал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

"У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Это бомбы, как правило, от пятисот килограмм до трех тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать", – приводит его слова РИА Новости.

Костенко также заявил, что Россия производит данные боеприпасы в большом количестве. По его словам, это происходит из-за того, что у РФ остались огромные запасы советских авиабомб КАБ, на основе которых и создаются планирующие средства поражения.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, что фугасные авиабомбы российской армии полностью уничтожают позиции украинских войск в зоне боевых действий. По его словам, когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн, то там остается лишь пустота.

До этого СМИ писали, что американские ЗРК Patriot не способны перехватить фугасные авиационные бомбы России. Авторы материала добавили, что такой вид вооружения сложно перехватить в связи с их скоростью, так как "бомбы редко находятся в воздухе чуть более минуты". При этом современные ПВО не предназначены для такой задачи, говорится в статье.



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