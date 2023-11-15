Сальдо заявил, что ВС РФ устроили ВСУ огненный ад в районе села Крынки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) заблокированы в селе Крынки, ВС РФ устроили им "огненный ад", заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале, ответив на беспокойство читателей из-за нахождения украинских военных на левом берегу Днепра.

Всего украинские военные во время переправы и нахождения на левом берегу потеряли примерно два батальона, отметил он. Однако дополнительные подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) заблокировали противника в селе, устроив ему "огненный ад", подчеркнул губернатор региона.

"По нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники. <...> Только за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни боевиков", – сказал Сальдо.

Ссылаясь на информацию от российских военных, он объяснил, что на левобережье реки, от железнодорожного моста до Крынок на данный момент находится примерно полторы роты ВСУ. Переправиться они смогли, так как в какой-то момент посылали больше живой силы, чем российские подразделения успевали уничтожать, указал Сальдо.

"То есть, говоря по-простому (противник. – Прим. ред.), – забросал мясом", – уточнил он.

Также глава региона объяснил, что левобережье Днепра является заболоченной и поросшей растительностью местностью, поэтому для выхода ВСУ на оперативный простор от Крынок понадобилось бы преодолеть большее расстояние, чем от левого берега до Крынок.

"Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое. Это неудивительно – их просто посылают на убой", – уточнил Сальдо, подчеркнув, что почти каждый день украинские войска сдаются в плен группами от 2–3 до 11–13 солдат.

Форсирование реки Киев готовил под руководством инструкторов НАТО, поэтому режим стянул сюда лучшую технику и бойцов, сообщил губернатор. По его сведениям, враг планировал еще в начале ноября захватить Алешки, а к 15 ноября дойти до Новой Каховки, далее, в декабре, планировалось захватить Геническ.

"Это был последний шанс для (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) Зеленского выслужиться перед своими хозяевами. Однако уже очевидно, что эти планы подобно "Барбароссе" полетели в тартарары", – объяснил Сальдо.

Ранее стало известно, что погибших в бою на Днепре в Херсонской области операторов FPV-дронов (дронов с видом от первого лица) представили к званию Героя России посмертно. Оба военных погибли 30 октября под Крынками, выполняя боевую задачу.

До этого сообщалось, что в ночь на 17 сентября украинские боевики выпустили 109 снарядов по Херсонской области. Режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Алешки, Крынки и Подстепное.

С 4 июня 2023 года Украина предпринимает безуспешные попытки наступления. За это время ВСУ потеряли свыше 90 тысяч бойцов убитыми и ранеными, уточнял ранее министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, украинская армия понесла значительные потери и в технике, утратив около 600 танков и 1 900 бронемашин различного класса. При этом достичь каких-либо тактически значимых успехов ВСУ не удалось, уточнил министр.

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