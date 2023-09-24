ЗРК Patriot на Украине не способны перехватить фугасные авиационные бомбы РФ – СМИ

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Американские ЗРК Patriot не способны перехватить фугасные авиационные бомбы России. Об этом пишет Business Insider.

"Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО", – следует из статьи.

Авторы материала добавили, что такой вид вооружения сложно перехватить в связи с их скоростью, так как "бомбы редко находятся в воздухе чуть более минуты". При этом современные ПВО не предназначены для такой задачи, говорится в статье.

По словам журналистов, посредством ФАБ российские бойцы наносят украинской армии сокрушительные удары на передовой.

Ранее сержант ВСУ Андрей, который получил ранение в бою, рассказал, что больше не будет мясом для киевских властей и не вернется на фронт. По его словам, он был травмирован осколками в плечо и отправлен в госпиталь в Винницу. Медики не справились с удалением всех осколков.

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