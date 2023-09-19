Российский боец заявил, что солдаты ВСУ начали сдаваться в плен на сватовском направлении

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Украинские военные начали добровольно сдаваться в плен на сватовском направлении. Об этом со ссылкой на слова российского военнослужащего, находящегося на том направлении, сообщает РИА Новости.

"Противник начал добровольно сдаваться в плен. Только вчера взяли троих", – рассказал боец.

Он подчеркнул, что военнослужащие ВСУ сами вышли к российским позициям и не оказывали никакого сопротивления.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения в зоне боевых действий. По словам Макгрегора, тяжелое обстоятельство дел понимают и украинские командиры, которые и принимают решения о сдаче солдат в плен, поскольку это остается единственным путем спасения раненых.

ВСУ стали сдаваться в плен без сопротивления