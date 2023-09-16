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Во временно подконтрольном ВСУ Херсоне разворачивается гуманитарная катастрофа, сообщил РИА Новости внештатный советник временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

По его словам, там наблюдаются проблемы с продуктами, перебои со светом и водой, полный коллапс, в том числе мусорный, нет работы, но есть коммунальные платежи.

Помимо этого, добавил Малькевич, там продолжается террор со стороны парамилитарных бандформирований – людей постоянно похищают, угрожают и вымогают деньги.

"Поэтому в городе не просто гуманитарная, а я бы сказал, разворачивается социогуманитарная катастрофа", – заявил советник Сальдо.

Он рассказал, что жителей Херсона шокирует то, что на левом берегу региона есть работа, идет строительство и модернизация инфраструктуры, работают школы и вузы, а население временно освободили от оплаты коммунальных услуг.

Ранее стало известно, что трое украинских солдат из-за плохого отношения командиров, голода на позициях и недостатка подготовки решили переплыть Днепр на лодке, чтобы сдаться в плен российским военным. Один из них рассказал, что подготовка солдат в учебной части в Житомирской области составила всего пять дней, после чего их направили в 123-ю бригаду украинской теробороны и отправили на фронт.

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