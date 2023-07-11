Кадыров сообщил, что бойцы "Ахмата" пленили пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 4-ая бригада второго армейского корпуса ЛНР и спецназа "Ахмат" взяла в плен пятерых украинских солдат в районе населенного пункта Клещеевка. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, многие украинские СМИ распространяют информацию, что данный населенный пункт находится под огневым контролем ВСУ. Однако, как признаются сами военнопленные, Клещеевка контролируется российскими войсками.

"Ранее некоторые укровояки заявляли, что в районе Бахмута (украинское название города Артемовск. – Прим. ред.) спецназ "Ахмат" не видели. Полагаю, что у солдат ВСУ либо серьезные проблемы со зрением, либо они решили значительно отдалиться от огневых позиций по понятным нам соображениям", – сообщил глава Чечни.

Кадыров также опроверг фейковые заявления украинских изданий о том, что спецназ "Ахмат" несет большие потери в Артемовске. По его словам, таким образом киевские СМИ пытаются компенсировать поступающий негатив вымышленными новостями.

В заключение глава Чечни выразил благодарность бойцам спецназа за смелый и самоотверженный труд на одном из самых сложных участков фронта.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как шесть российских бойцов разгромили превосходящее по численности подразделение ВСУ на краснолиманском направлении, а также пленили пятерых украинских солдат.

До этого Рамзан Кадыров сообщил, что в районе Серебрянского лесничества, под Кременной в Луганской Народной Республике была разбита диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

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