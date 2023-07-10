Экс-аналитик ЦРУ предрек дату поражения ВСУ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Из-за истощения запасов и неспособности Запада поставлять боеприпасы в необходимом количестве ВСУ ожидает поражение уже зимой этого года. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

Он добавил, что украинская армия не сможет продолжать военные действия после декабря.

Эксперт также связал решение властей США отправить Киеву кассетные боеприпасы с истощением запасов артиллерийских снарядов. По словам Джонсона, Штаты не смогут в дальнейшем наладить их производство для удовлетворения потребностей ВСУ.

В связи с этим Соединенные Штаты сами могут в ближайшем времени оказаться в небезопасном положении из-за отсутствия необходимого количества оружия для собственной защиты, заключил экс-аналитик.

Ранее стало известно, что США в рамках очередного пакета военной помощи намерены поставить Украине кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.

Комментируя эту новость, президент США Джо Байден пояснил, что поставить этот вид боеприпасов было решено, поскольку у ВСУ заканчиваются обычные снаряды. По его словам, поставка кассетных бомб – временная мера.

Передача кассетных бомб США Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне СВО