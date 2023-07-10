США признались в военных преступлениях на Украине – посольство РФ

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Администрация американского президента Джо Байдена де-факто призналась в совершении США военных преступлений на Украине. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на комментарий российского диппредставительства в Вашингтоне

"Обратили внимание на высказывания Кирби (координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. – Прим. ред.) о поставках Украине кассетных боеприпасов. Чиновник де-факто признался в совершении США военных преступлений в ходе украинского конфликта", – поделились в посольстве.

Кирби открыто сказал, что от боезарядов кассетного типа, которые Штаты поставят Киеву, будет умирать мирное население, указали в дипмиссии. Американский чиновник считает, что поставки таких снарядов принесут "меньший вред", нежели действия России, заключили в посольстве.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон передаст ВСУ кассетные боеприпасы. По его словам, Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

Американский лидер Джо Байден отмечал, что решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было принято из-за того, что и у Киева, и у США заканчивались обычные снаряды.

Российская сторона отнеслась к этому крайне негативно. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жестом отчаяния решение передать украинской армии кассетные боеприпасы.

МИД РФ прокомментировал решение США поставить кассетные боеприпасы Украине