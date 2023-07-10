С начала СВО на Украину прибыло более 11,6 тыс наемников из 84 государств – МО РФ

Фото: 123RF/zabelin

Более 11 675 наемников из 84 стран прибыло на Украину воевать против армии России, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 675 иностранных наемников из 84 государств. Наибольшее количество наемников приехало на Украину в марте – апреле 2022 года, однако после первых понесенных потерь динамика их прибытия резко сократилась", – указано в пресс-релизе Минобороны РФ.

При этом в оборонном ведомстве отметили, что большинство иностранных наемников – более 2,6 тысячи человек – прибыли из Польши.

Как подчеркнули в министерстве обороны, в настоящее время на Украине действуют 2 029 наемников. Вместе с этим Киев усилил вербовку иностранцев на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке из-за срыва планов мобилизации. Западные спецслужбы, в первую очередь ЦРУ, помогают киевскому режиму набирать бойцов в этих регионах.

Всего с начала СВО было уничтожено 4 845 иностранных наемников, еще 4 801 сбежал с Украины. Отмечается, что украинское командование бросает иностранцев в "мясные штурмы" на позиции ВС РФ в первую очередь.

Ранее сообщалось об ударе ВС РФ по пункту дислокации ВСУ, где находились иностранные наемники. Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате высокоточного удара были уничтожены два генерала и до 50 офицеров украинской армии.

Кроме того, благодаря нанесенному удару также были ликвидированы до 20 иностранных наемников и советников, работающих на ВСУ.

ВС РФ поразили несколько объектов военной инфраструктуры ВСУ во Львове