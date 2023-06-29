ВС РФ ударом по пункту дислокации ВСУ 27 июня уничтожили двух генералов и до 50 офицеров

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные 27 июня нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, в результате чего были ликвидированы два генерала и до 50 офицеров противника. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорсе Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров Вооруженных сил Украины", – сказал он.

Конашенков добавил, что благодаря нанесенному удару также были ликвидированы до 20 иностранных наемников и советников, работающих на ВСУ.

Кроме того, в районе села Кизомыс российская армия уничтожила склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны Украины, также на херсонском направлении ликвидированы до 40 солдат ВСУ, шесть автомобилей противника и одну гаубицу "Мста-Б".

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли минимум 15 тысяч солдат. Он уверен, что ВС РФ отразят все украинские атаки и перейдут в ответное наступление, которое закончится для ВСУ разгромом.



ВС России поразили в Краматорске расположение командного состава мотопехотной бригады ВСУ