ФСБ РФ заподозрила в госизмене жителя Пензенской области

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Уроженец Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене, он передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения об участниках спецоперации (СВО) и получал за это вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

"Пресечена противоправная деятельность жителя Пензенской области 1984 года рождения, причастного к государственной измене. Установлено, что злоумышленник в январе 2023 года посредством мессенджера Telegram неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение сотрудникам СБУ персональные данные в отношении военнослужащих, принимающих участие в проведении СВО", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что мужчина также передавал данные о семьях военных, предполагая, что в будущем все участники СВО и их близкие будут устранены.

Уточняется, что следственный отдел УФСБ возбудил дело по статье "Государственная измена". Мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В данный момент сотрудники проводят следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов о деятельности подозреваемого, резюмировали в пресс-службе.

Ранее сотрудники ФСБ задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону, который передавал украинской военной разведке информацию о расположении предприятия, средств ПВО и российских сил.

Отмечалось, что задержанный передавал информацию с февраля по апрель этого года, переписка велась в мессенджере, через который он получал задания от сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины.



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