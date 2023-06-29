Российский Т-80 подбил БМП Bradley с расстояния 9,5 километра

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации поразил на Купянском направлении с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километра переданную Киеву американскую БМП Bradley. Об этом со ссылкой на видео Минобороны сообщает РИА Новости.

"Обычная работа с закрытой огневой позиции – дальность до той цели была порядка 9,5 километров, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена", – рассказал наводчик-оператор танка.

В Минобороны уточнили, что российской технике успешно удается поражать цели, которые находятся на большом расстоянии вне зоны прямой видимости. Точность поражения достигается за счет получения координат цели с помощью разведчиков-операторов беспилотников.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что российская армия прикладывает все усилия, чтобы войска противника не прорвали линию обороны в республике. По его словам, ВСУ пытаются атаковать позиции ВС РФ, однако назвать это наступлением нельзя.

До этого глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, как российская армия отражает контрнаступление ВСУ на запорожском направлении. По его словам, ВС РФ отбили четыре атаки украинских войск в районе одного из сел.

Кроме того, российские солдаты успешно выявляют украинские ДРГ в районе Орехова.



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