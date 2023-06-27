Армия России сдерживает наступление ВСУ на запорожском направлении – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие сдерживают наступление ВСУ на запорожском направлении, заявил в эфире радио КП глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В целом враг пытается наступать, но наши ребята в активной обороне, качественно защищаются. Практически по всей линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли", – сказал Рогов.

Как отметил политик, ВС РФ отбили четыре атаки украинских войск в районе одного из сел. Кроме того, российские солдаты успешно выявляют украинские ДРГ в районе Орехова.

Ранее сообщалось о поражении складов с артиллерийскими боеприпасами ВСУ.

Кроме того, как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские войска также уничтожили пункт ремонта и восстановления вооружения военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области.

Также российские военные уничтожили в районе населенного пункта Ивановка Донецкой Народной Республики узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Российская армия уничтожила колонну боевой техники ВСУ на южнодонецком направлении