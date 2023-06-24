Пушилин сообщил об успехах ВС РФ на краснолиманском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России проводят успешные бои на краснолиманском направлении. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, обстановка сложная, однако контролируемая.

"По горловскому направлению ситуация тоже контролируемая, по артемовскому – ситуация особо не поменялась, продолжались обстрелы по самому городу. На краснолиманском, северном направлении есть успехи у подразделений Вооруженных сил РФ", – сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

До этого артиллерия ВС РФ уничтожила склад боеприпасов и пункт временной дислокации украинской армии около Щербиновки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские подразделения поразили самоходную артиллерийскую установку Krab и радиолокационную станцию AN/TPQ противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за сутки перехватили 5 ракет Storm Shadow, 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 2 снаряда РСЗО HIMARS.

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