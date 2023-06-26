ВС РФ высокоточным оружием поразили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России ударом высокоточного оружия большой дальности морского базирования поразили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В том числе они ударили с моря по складам боеприпасов, доставленных на Украину из западных стран. По словам Конашенкова, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Также российские военные уничтожили в районе населенного пункта Ивановка Донецкой народной республики узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

В районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области ВС РФ поразили пункт ремонта и восстановления вооружения военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России проводят успешные бои на краснолиманском направлении.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили объекты, где хранились ракеты ВСУ, в том числе поставленные Киеву из-за рубежа.

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