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24 июня, 20:57

Происшествия

В Шебекино из-за атаки беспилотника загорелось предприятие

Фото: ТАСС/Павел Колядин

Пожар произошел 24 июня на одном из промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Шебекино с БПЛА было сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Никто не пострадал. Зафиксирован небольшой очаг возгорания", – написал он.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области после обстрела с украинской стороны разрушен дом в селе Новая Таволжанка, который купила в ипотеку многодетная семья. Уничтожена была и машина. После того, как ситуации в приграничных районах обострилась, родители с тремя детьми перебрались в Белгород.

Исследование зданий началось в Шебекине после обстрелов со стороны ВСУ

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