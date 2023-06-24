24 июня, 20:57Происшествия
В Шебекино из-за атаки беспилотника загорелось предприятие
Фото: ТАСС/Павел Колядин
Пожар произошел 24 июня на одном из промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"В Шебекино с БПЛА было сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Никто не пострадал. Зафиксирован небольшой очаг возгорания", – написал он.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области после обстрела с украинской стороны разрушен дом в селе Новая Таволжанка, который купила в ипотеку многодетная семья. Уничтожена была и машина. После того, как ситуации в приграничных районах обострилась, родители с тремя детьми перебрались в Белгород.
Исследование зданий началось в Шебекине после обстрелов со стороны ВСУ
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