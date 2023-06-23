ВС РФ нанесли групповой удар по местам хранения ракет ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные в ночь на 23 июня уничтожили объекты, где хранились ракеты ВСУ, в том числе поставленные Киеву из-за рубежа. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. <...> Все назначенные объекты поражены", – сказал он.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ около Щербиновки в ДНР. Также подразделениям ВС РФ удалось поразить самоходную артиллерийскую установку Krab и РЛС AN/TPQ противника.

До этого появилась информация о том, что российские военные взяли под полный контроль село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР. В Минобороны отмечали, что ВС РФ не дают украинским войскам шансов продвинуться на ореховском участке фронта.



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