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14:27

Политика

Замена Буданова и Залужного на постах не повлияла бы на ход СВО – Нарышкин

Фото: kremlin.ru

Замена руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного не повлияла бы на ход спецоперации, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Мне представляется, что интерес журналистов к судьбе Залужного и Буданова избыточен. Вне зависимости от состояния здоровья того и другого, даже в том случае, если кто-то иной займет один и второй пост, это ни в коем случае не повлияет на решение тактических и стратегических задач СВО", – приводит ТАСС его слова.

В конце мая Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по командным пунктам и радиолокационным постам ВСУ, а также по объектам на украинских аэродромах. Именно тогда Буданов в последний раз появлялся в публичном пространстве.

В СМИ заявляли, что в тот день глава ГУР Украины был травмирован, после чего его эвакуировали сначала на военную базу в Польше, а затем – в госпиталь бундесвера в Берлине.

Позднее в ГУР подтвердили, что ВС РФ нанесли удары по штаб-квартире украинского ведомства.

Тем не менее британские журналисты встретились с Будановым 21 июня. Они рассказали, что глава ГУР якобы пережил 10 покушений.

Британский Telegraph не смог подтвердить данные, что начальник ГУР МО Украины Буданов жив

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