Британские журналисты встретились с начальником ГУР Украины Будановым

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Журналисты британского издания The Economist сообщили, что встретились в Киеве с главой Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым, который в течение длительного времени не появлялся на публике. Об этом сообщается на сайте издания.

Авторы материала отметили, что Буданов пережил 10 покушений. Его помощники сообщили об ударах по штаб-квартире ведомства в столице Украины.

В конце мая российское оборонное ведомство сообщило о нанесении ударов по командным пунктам и радиолокационным постам ВСУ, а также по объектам на украинских аэродромах. Именно тогда Буданов в последний раз появлялся в публичном пространстве.

Между тем СМИ выяснили, что в тот день глава ГУР Украины был травмирован, после чего его эвакуировали сначала на военную базу в Польше, а затем – в госпиталь бундесвера в Берлине.

20 июня замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова поделилась фотографией с Кириллом Будановым. На одном из снимков можно увидеть самого Буданова, Джапарову, а также диппредставителя Японии на Украине Кунинори Мацуду.

Британский Telegraph не смог подтвердить данные, что начальник ГУР МО Украины Буданов жив