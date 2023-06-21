Эксперт предположил, что Киев мог специально сдать ВС РФ координаты Залужного

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Киев мог специально сдать координаты главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного российским силам. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.

"У меня как у бывшего сотрудника спецслужб сразу возникла такая версия, что его убрали из медийного поля по указанию (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) Зеленского. Слишком Залужный сейчас начал набирать очки в медийном плане", – считает он.

Эксперт отметил, что киевский режим способен был воспользоваться информацией о ранении главнокомандующего ВСУ для удаления его из информационного поля в качестве конкурента Зеленского.

Главнокомандующий ВСУ не появлялся на публике с 8 мая. По первой версии предполагалось, что он мог получить ранение, по второй – что он погиб в зоне боевых действий.

В июне Владимир Путин заявил, что Залужный может находиться в настоящий момент за границей. При этом президент отметил, что "может ошибаться".

Позже Валерий Залужный опубликовал в своем телеграм-канале видео. На нем, как утверждается, он проверяет действия группировок ВСУ в одном из прифронтовых районов. В видео на одной из стен можно заметить дату съемки записи – 17 июня.

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