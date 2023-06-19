Залужный проверил работу группировок ВСУ в прифронтовом районе

Фото: телеграм-канал "Залужний В. Ф."

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал в своем телеграм-канале видео. На нем, как утверждается, он проверяет действия группировок ВСУ в одном из прифронтовых районов.

"Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои", – сказано в сообщении.

В видео на одной из стен можно заметить дату съемки записи – 17 июня.

Ранее Владимир Путин заявил, что Залужный может находиться в настоящий момент за границей. При этом президент отметил, что "может ошибаться".

Главнокомандующий ВСУ не появлялся на публике с 8 мая. По первой версии предполагалось, что он мог получить ранение, по второй – что он погиб в зоне боевых действий.

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