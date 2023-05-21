14:41Политика
Главком ВСУ впервые с 8 мая появился в телеэфире
Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые за несколько недель появился в телеэфире после предположительного ранения. На это обратил внимание телеграм-канал "Военный обозреватель".
Как утверждает телеграм-канал, военнослужащий сейчас находится в госпитале. На отсутствие Залужного в публичном пространстве с 8 мая обратил внимание военкор Андрей Руденко.
По словам журналиста, украинский главком получил ранение, когда находился в Днепропетровской области на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ.
Также ходили слухи, что Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский могли быть ликвидированы. Однако эту информацию опровергла замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.
Главком ВСУ Валерий Залужный отказался участвовать в официальных мероприятиях НАТО
Читайте также