Главком ВСУ впервые с 8 мая появился в телеэфире

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые за несколько недель появился в телеэфире после предположительного ранения. На это обратил внимание телеграм-канал "Военный обозреватель".

Как утверждает телеграм-канал, военнослужащий сейчас находится в госпитале. На отсутствие Залужного в публичном пространстве с 8 мая обратил внимание военкор Андрей Руденко.

По словам журналиста, украинский главком получил ранение, когда находился в Днепропетровской области на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ.

Также ходили слухи, что Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский могли быть ликвидированы. Однако эту информацию опровергла замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

