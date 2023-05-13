Главком ВСУ назвал главу Генштаба ВС РФ Герасимова сильным и непредсказуемым врагом

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым врагом, которого украинские солдаты должны уважать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Залужного.

Он отметил, что постоянно читает публикации Герасимова, поскольку его точка зрения как военного представляется очень интересной.

Залужный добавил, что военная наука в России развита на высоком уровне. Он отметил, что нельзя поверхностно относиться к деятельности ВС РФ, так как они нанесли значительный урон украинским войскам.

Ранее бывший агент МИ-6 заявил, что украинская армия уступает российской во многом, даже несмотря на помощь от Запада. Он добавил, что Киев не готов наносить какой-либо контрудар.

До этого генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что неуважение к военнослужащим со стороны украинского лидера Владимира Зеленского может привести к антиправительственным протестам.