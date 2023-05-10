Бывший агент МИ-6 заявил, что ВСУ уступают российской армии несмотря на помощь Запада

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Украинская армия уступает российской во многом даже несмотря на помощь от Запада. Это развернуло ситуацию на украинском фронте на 180 градусов, заявил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании МИ-6 Аластер Крук.

Он добавил, что, невзирая на поставки вооружения и помощь, происходящее ставит под вопрос планируемое президентом Украины Владимиром Зеленским контрнаступление.

"Ситуация развернулась на 180 градусов. <…> Украине не хватает боеприпасов и артиллерийских орудий, а у России имеется полномасштабная система материально-технического снабжения, промышленная мощь и поставки", – сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Крук отметил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеется около 50 тысяч подготовленных военных, а у российской армии это количество превосходит украинское во много раз.

Такие данные говорят о том, что Киев не готов наносить какой-либо контрудар, резюмировал британский разведчик.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ВСУ получили от Запада все необходимое для проведения контрнаступления.

До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников отмечал, что союзники Киева переоценивают контрнаступление ВСУ. Он добавил, что любое успешное действие Украины в конфликте с Россией является для него "новым шагом к победе".

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что контрнаступление Украины может начаться в ближайшие дни, о чем свидетельствует ситуация на линии боевого соприкосновения.



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