Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие часы или дни

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Руководство Запорожской области прогнозирует начало контрнаступления украинских войск в ближайшие дни или, возможно, часы. Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Мы владеем ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 километров и понимаем, что днями это может произойти [в ближайшие дни], это может произойти даже часами", – сказал чиновник.

Он также затронул вопрос эвакуации жителей региона, отметив, что соответствующее решение было принято из-за участившихся обстрелов со стороны противника. По его словам, ВСУ наносят удары не выборочно, из-за чего ракеты порой попадают по школам и детским садам.

Ранее сообщалось, что из населенных пунктов Запорожской области планируется эвакуировать около 70 тысяч человек. При этом эвакуация будет проходить на добровольной основе. В настоящий момент временно покидают свои дома жители Пологовского района, их размещают в Бердянске.



Эксперты проанализировали противоречивые сообщения о контрнаступлении ВСУ