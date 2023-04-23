Рогов заявил, что ВСУ накапливают технику на заводах подконтрольной им части Запорожья

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Украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах и зернохранилищах в той части Запорожской области, которая находится под их контролем. Об этом заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники", – приводит его слова РИА Новости.

Среди них он выделил зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Кроме того, Рогов сообщил, что в городе Запорожье вооружение и техника ВСУ находится в цехах завода "Запорожсталь". По его словам, на этом большом предприятии есть много помещений и объектов, которые недоступны для просмотра.

Ранее Рогов заявлял, что в Запорожской области участились массовые переходы ВСУ на сторону России. Он сообщил, что власти Киева отдают себе отчет в пророссийских взглядах жителей на подконтрольной им части Запорожской области и перебрасывают туда военнослужащих из западных регионов страны.

До этого сообщалось, что украинские диверсанты организовали взрыв в локомотивном депо в Мелитополе в Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что в период с 31 марта по 22 апреля в Запорожской области было зафиксировано большое количество преступлений ВСУ против мирного населения.