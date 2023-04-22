В Запорожской области участились массовые переходы ВСУ на сторону России

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Украинские военные в Запорожской области стали массово переходить на сторону России, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он уточнил, что такие случаи в последнее время участились на запорожском участке фронта. В частности, на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих запорожцев из 110-й бригады территориальной обороны ВСУ.

"Люди больше не хотят воевать за режим Зеленского", – сказал Рогов.

По его словам, киевские власти, осознавая пророссийские взгляды жителей на подконтрольной им части Запорожской области, перебрасывают туда военных из западных регионов страны.

Ранее украинский военнопленный заявил, что бойцы ВСУ сдаются в Артемовске из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки. Он рассказал, что проходил службу в 93-й отдельной механизированной бригаде украинских войск.

По словам военнопленного, группа запрашивала поддержку, однако так и не дождалась ее. Из-за этого они решили сдаться в плен, так как больше не могли сражаться.

