17:11Политика
Москалькова сообщила о передаче РФ пяти тяжелораненых военнослужащих
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Украинская сторона передала России пять тяжелораненых военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я подтверждаю, что такое событие произошло. Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы", – цитирует ее РИА Новости.
Омбудсмен также отметила важность продолжения данного процесса.
8 марта сообщалось, что Украина отказалась менять 70 военнопленных, находящихся на территории РФ, на российских солдат. Татьяна Москалькова разместила список с указанием ФИО украинских военнопленных. Самому младшему из них – 22 года, самому старшему – 58 лет.
За день до этого с украинских территорий были возвращены 90 российских военнослужащих, содержащихся в плену. В Минобороны РФ пояснили, что в плену российским солдатам грозила смертельная опасность. Освобожденные военные пройдут осмотр в медучреждениях и получат всю необходимую помощь.
С подконтрольной Киеву территории вернули 90 российских военнопленных
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