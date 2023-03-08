Военная медсестра рассказала об охоте на медиков в зоне СВО

Фото: телеграм-канал SHOT

Военнослужащие Вооруженных силы Украины (ВСУ) регулярно размещают объявления о вознаграждениях за головы российских медиков. Об этом "Ленте.ру" сообщила военная медсестра Ирина Касымжанова.

"За голову российского врача платят хорошо – а потому страшно, ведь убить может не только боец противника, но даже гражданский", – рассказала она.

Женщина отправилась в зону спецоперации на Украине в августе 2022 года на добровольной основе. Несмотря на то, что в зоне боевых действий медики практически не знали окружающих их людей, с негативной реакцией от мирного населения Касымжанова не сталкивалась.

Между тем военная медсестра рассказала, как однажды стала свидетелем случая с раненной женщиной: ее привезли с осколочным ранением в живот. Женщина отказывалась от госпитализации и просила оставить ее с военными. Позже с ними она была эвакуирована.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль часть Артемовска в ДНР. По словам основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, бойцы группы осуществляют контроль за участком севернее реки Бахмутки.



Эвакуированные жители рассказали о положении в Артемовске

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