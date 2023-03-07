Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров "Правого сектора" Коцюбайло

Фото: President.gov.ua

Один из лидеров "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) Дмитрий Коцюбайло погиб в бою под Артемовском, сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Комбат 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Да Винчи скончался 7 марта. Украинский лидер назвал погибшего одним из тех, чья личная история, характер и мужество навсегда стали историей.

Коцюбайло вступил в "Правый сектор" в 2014 году, когда ему было 18 лет. В декабре 2021 года Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что от 12 до 20 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины осталось в Артемовске. Он также отметил, что за город круглосуточно идут тяжелейшие бои, однако украинцы не сбегают.

По его словам, люди у Зеленского не заканчиваются, так как он подкидывает в "мясорубку" новых людей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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