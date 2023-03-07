Пригожин заявил, что в Артемовске осталось до 20 тысяч бойцов ВСУ

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В Артемовске осталось от 12 до 20 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в своем телеграм-канале.

По его словам, за город круглосуточно идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают.

"Люди у Владимира Зеленского не кончаются, в "мясорубку" подкидывают все новые и новые тысячи", – сказал он.

Пригожин отметил, что российские силы в Артемовске сполна ощущают на себе "злость Зеленского". Он также добавил, что у ВСУ не заканчиваются боеприпасы и вооружение.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ взяли под контроль уже половину Артемовска. Также он сообщал, что в городе присутствуют около 10 тысяч солдат ВСУ.

Гагин отметил, что некоторые подразделения ушли из города, однако российская артиллерия пытается достать до них.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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