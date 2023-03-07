В ЛНР сообщили о переброске сил Киева к Артемовску

Фото: AP Photo/Libkos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают силы к Артемовску с целью предотвратить полное окружение города российскими войсками. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Отмечается переброска более-менее боеспособных подразделений на запад населенного пункта, а также усилилась работа артиллерии противника со стороны населенного пункта Часов Яр", – цитирует его РИА Новости.

По словам подполковника, украинские военнослужащие также предпринимают попытки усилить позиции в районе еще неповрежденных дорог снабжения.

До этого боец ЧВК "Вагнер" сообщил, что все пути снабжения ВСУ в Артемовске находятся в зоне поражения ВС РФ. Несмотря на усилия российских военных перекрыть пути снабжения украинской армии, ВСУ прокладывают новые дороги. Однако и они оказываются под обстрелом военных РФ.

Позже стало известно, что силы Украины стали отступать из Артемовска небольшими группами. По данным одного из военных ВСУ, который поделился информацией со СМИ, Артемовск почти окружен российской армией.



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