ВСУ отступают из Артемовска маленькими группами – СМИ

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

ВСУ выходят из Артемовска маленькими группами. Об этом заявил украинский военный в беседе с журналистами Agence France-Presse.

"Бахмут (украинское название Артемовска. – Прим. ред.) падет... Мы почти окружены", – заявил он.

По его утверждению, украинские военные постепенно покидают город маленькими группами.

Сам же военный, согласно информации агентства, находится в городе Часов Яр, расположенном примерно в 10 километрах от Артемовска. На момент взятия интервью он занимался починкой танка.

По его словам, в настоящее время Часов Яр с Артемовском связывают только разбитые дороги, и застрявший на них танк может стать легкой мишенью для российской артиллерии.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский призвали продолжить бои в Артемовске и усилить позиции в городе.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что украинские военные формируют соединения в населенных пунктах вокруг Артемовска. По словам Пригожина, целью этих соединений станет блокирование бойцов "Вагнера", чтобы помешать им заблокировать город.



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