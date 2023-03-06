Пригожин сообщил о создании ВСУ группировок вокруг Артемовска

Фото: AP Photo/Libkos

Украинские военные формируют соединения в населенных пунктах вокруг Артемовска, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Он подчеркнул, что сейчас штурмовые отряды России блокируют город, и чтобы им помешать, ВСУ создали несколько группировок. По словам Пригожина, их цель – заблокировать самих бойцов "Группы Вагнера".

Он рассказал, что одну группировку создали в Славянске – 67-я бригада. Вторую группировку создали в Северске – 81-я и 66-я бригады, третью – в Часов Яре и четвертую – в Константиновке.

Пригожин призвал к слаженной работе всех российских подразделений для полной блокировки украинских военных.

Ранее сообщалось, что украинские войска понесли большие потери в Артемовске, где располагались несколько лучших подразделений. Говорилось, что украинцев начали готовить к сдаче города, несмотря на заявления Зеленского о том, что страна не откажется от города.



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