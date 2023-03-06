02:12Политика
В Харькове прогремел взрыв – СМИ
Фото: ТАСС/AP/Bernat Armangue
Взрыв произошел вечером в воскресенье, 5 марта, в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Украинские СМИ.
В данный момент о каких-либо подробностях случившегося не сообщается.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, в том числе в Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской областях, а также в Киеве.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе. По его словам, сработала система противовоздушной обороны.
До этого Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеве городе Запорожье.
ВС РФ в ДНР и Запорожье поразили наблюдательные пункты двух бригад ВСУ
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!