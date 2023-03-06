В Харькове прогремел взрыв – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Bernat Armangue

Взрыв произошел вечером в воскресенье, 5 марта, в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Украинские СМИ.

В данный момент о каких-либо подробностях случившегося не сообщается.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, в том числе в Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской областях, а также в Киеве.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе. По его словам, сработала система противовоздушной обороны.

До этого Рогов сообщил о сильном взрыве в подконтрольном Киеве городе Запорожье.

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